Россияне назвали самый сложный месяц года

Опрос сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.Ру» и медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» показал, что 63% россиян считают декабрь самым сложным месяцем года.

Свой ответ респонденты объяснили тем, что в декабре возрастает количество задач во всех сферах жизни, часто меняется погода и увеличивается количество работы, пишет RT. Кроме того, к указанным сложностям добавляются хлопоты по подготовке к Новому году.

Участники исследования также назвали причинами своей усталости в декабре выгорание на работе, большое количество домашних обязанностей, грусть и одиночество в предпраздничной суете, работу по выходным, стресс перед концом года, покупку подарков и праздничных угощений.

34% опрошенных признались, что не пытаются справиться с усталостью и ждут, пока негативное состояние пройдет само. 27% респондентов заявили, что стараются больше отдыхать от работы, а 22% отвлекаются с помощью прогулок, отмечает сайт kp.ru.

17% участников опроса принимают витамины, 16% делегировали домашние обязанности членам семьи. Занятия в спортзале и медитации помогают отвлечься от негатива 8% и 4% опрошенных соответственно.

Исследование также показало, что 4% респондентов делегировали рабочие задачи, а 1% обратились за помощью к психологу. 8% участников исследования заявили, что борются со стрессом с помощью вязания, йоги и сна.

Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, приняли участие более 5 тыс. россиян, уточняет телеканал «360».

13 декабря психолог Илья Шибаев рассказал, как бороться с предновогодним стрессом. По его словам, прежде всего следует определиться со своими ожиданиями от праздника. Шибаев отметил, что один из способов успокоиться — изложить свои планы на бумаге.