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Российские ученые обнаружили рекордные залежи льда на Марсе

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Российские ученые обнаружили на Марсе область с залежами льда. Об этом в среду, 15 декабря, рассказал завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

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Отмечается, что открытие было сделано по результатам анализа данных российского прибора FREND на борту российско-европейского орбитального аппарата TGO.

«Эта область находится практически в центре Долины Маринера. Это маленький каньончик, пересекающий большой каньон. В области площадью 41 тыс. кв. км мы обнаружили 40% массовой доли воды. Это очень много, по площади — в два с половиной раза больше, чем Ладожское озеро. Это означает, что там должен быть свободный лед <…> Это место геологически удобное, самое большое, и содержит самую большую концентрацию льда», — приводит «Газета.Ru» слова Митрофанова.

Ученый добавил, что российский прибор способен оценивать поток нейтронов, указывающий на содержание водорода под поверхностью, на глубину до одного метра.

«Вода на Марсе может быть в трех видах. Адсорбированная вода вроде мокрого песка — такой воды может быть несколько процентов. Второе — химически связанная вода, гидратированные минералы, которые могут накопить до 15% воды по массе. Третий тип — свободный лед — характерная величина по нашим оценкам там составляет 40%, причем ошибки допускают, что концентрация доходит до 100%, а гидратированные минералы столько воды набрать не могут», — заключил астрофизик.

7 августа NASA объявило набор добровольцев для участия в эксперименте по имитации жизни на Марсе. Среда обитания, где четырем участникам предстоит прожить год, создана при помощи 3D-принтера и располагается внутри здания Космического центра Джонсона в Хьюстоне.

В конце 2020 года основатель SpaceX, американский бизнесмен и инженер Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет.

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