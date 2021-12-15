Институт защиты семян открылся в Воронежской области

Швейцарская компания ООО «Сингента» официально открыла Институт защиты семян (The Seedcare Institute) в Рамонском районе Воронежской области. Инвестиции в проект составили порядка 300 млн рублей.

Институт располагается в здании площадью 1,5 тыс. кв. м. В нем предусмотрено несколько лабораторий, зал по нанесению средств защиты семян, склад и аудитории для обучающих мероприятий. Центр будет разрабатывать новые методы обработки семян. В компании отмечают, что воронежский институт стал 17-м по счету подобным учреждением «Сингенты» во всем мире, передает ИА «Абирег».

К концу 2022 года в Воронежской области наладят производство черной икры. ООО «Воронежское осетровое хозяйство», расположенное в селе Орлово Новоусманского района, планирует производить до 2 т деликатеса в год. Комплекс предприятия состоит из трех цехов, два из них уже запущены. Третий введут в эксплуатацию к концу этого года. Общий объем инвестиций в производство составит порядка 300 млн рублей. Развитие осетрового хозяйства финансирует частный инвестор.