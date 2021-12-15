Жительница Иркутской области перевела 2,5 млн рублей лжеброкерам

В Иркутской области проводится проверка по факту дистанционного мошенничества в отношении 57-летней женщины. Жительница Зимы лишилась 2,5 млн рублей.

По словам потерпевшей, она планировала заработать на инвестициях. Женщина увидела в интернете рекламу и кликнула на нее, после чего ей перезвонили «брокеры». Злоумышленники предложили потерпевшей якобы выгодные условия получения дополнительного заработка. По указаниям собеседников женщина установила на телефон приложение, которое давало доступ к удаленному подключению. В течение двух недель она перечислила 2,5 млн рублей, которые заняла у родственников и оформила в кредит. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Когда мошенники стали требовать дополнительные страховые взносы, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

Правоохранительные органы рекомендуют жителям Приангарья не переводить средства по инструкции незнакомых людей и избегать предложений о крупных заработках на бирже.