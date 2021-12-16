Эксперты назвали оптимальный размер «финансовой подушки»

Оптимальный объем «финансовой подушки» должен составлять от шести до девяти месячных расходов семьи. Об этом рассказал основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков.

По мнению международного финансового консультанта FCP Financial Management Ltd Исаака Беккера, объем средств на черный день должен быть таким, чтобы покрыть траты семьи на 6–12 месяцев в условиях непредвиденных обстоятельств.

«Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее, не очень бояться, например, добровольного или вынужденного ухода с работы одного из супругов и других не менее «приятных» сюрпризов судьбы», — отметил специалист в разговоре с агентством «Прайм».

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов высказал мнение, что сумма накоплений на семью из четырех человек должна составлять минимум 360 тыс. рублей — по 60,4 тыс. рублей в месяц в течение полугода. Сумму аналитик вывел из данных Росстата, согласно которым средняя месячная сумма расхода на одного человека в семьях, где воспитываются два ребенка, составляет 15,1 тыс.

Гужиков же скорректировал эту сумму до 600 тыс. рублей, отметив, что размер среднемесячных расходов семьи из четырех человек составляет 100 тыс. рублей.

Ранее, 20 октября, опрос компаний «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» показал, что в России 47% граждан было бы достаточно 40–70 тыс. рублей в месяц на собственные финансовые потребности и даже для формирования накоплений. Выяснилось, что 21,4% опрошенных хватило бы до 40 тыс. рублей в месяц, 19,6% хотели бы иметь для этого 70–100 тыс. рублей в месяц, 6,9% — 100–150 тыс. рублей и 5,2% — от 150 тыс. рублей в месяц.