Сотрудника ДПС в Саратовской области подозревают в превышении полномочий

В Саратовской области в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по факту превышения им должностных полномочий. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, 25 октября в отдел полиции № 2 в составе МО МВД «Балашовский» поступило сообщение, что по территории Самойловки передвигается ВАЗ-2107 под управлением нетрезвого водителя. Экипаж ДПС обнаружил эту машину. Один из инспекторов вывел наружу 40-летнего пассажира и нанес ему удары по голове, лицу и груди, несмотря на то что никакого сопротивления мужчина не оказывал, передает ИА «Взгляд-инфо». Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти и ряд других повреждений. Подозреваемый задержан.

В ноябре было опубликовано видео задержания 14-летней девочки в Калининском районе Петербурга, которая была напугана действиями полицейских, пытавшихся «запихнуть ее в машину». Инцидент произошел, когда несколько школьников переходили проезжую часть в неположенном месте. Полицейские зафиксировали правонарушение. При этом, как рассказала мать школьницы, пять сотрудников МВД скрутили ей руки во время задержания. На кадрах запечатлен момент, когда очевидец случившегося обращается к правоохранителям и требует «не трогать ребенка».