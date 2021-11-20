Полицейские в Петербурге скрутили школьницу при задержании

Опубликовано видео задержания 14-летней девочки в Калининском районе Петербурга, которая была напугана действиями полицейских, пытавшихся «запихнуть ее в машину». Видеозапись в субботу, 20 ноября, оказалась в распоряжении «Известий».

Накануне РЕН ТВ сообщил, что инцидент произошел в Петербурге, когда несколько школьников переходили проезжую часть в неположенном месте. По данным канала, полицейские зафиксировали правонарушение. При этом, как рассказала мать школьницы, пять сотрудников МВД скрутили ей руки во время задержания.

«Они впятером пытались затолкать ее в полицейскую машину и только благодаря неравнодушным обычным людям, которые отогнали извергов в форме, всю эту историю удалось стормозить до приезда отца девочки. Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребенок не может пошевелить руками (это не преувеличение)», — написала мать девушки.

Отец задержанной сообщил порталу 78.ru, что его ребенка хотели задержать за переход в неположенном месте.

«Мы проехали в 6-е отделение Калининского района. Суть была в чем, она совершила административное правонарушение, перейдя дорогу, и надо оформлять протокол, что делать может только инспектор по делам несовершеннолетних. Мы приехали в отделение, инспектор всё оформил», — сказал мужчина.

При этом на кадрах, которые сняла сама задержанная, запечатлен момент, когда очевидец случившегося обращается к правоохранителям и требует «не трогать ребенка». Напуганная девочка несколько раз кричит «Не трогайте меня!»

«Я жду родителей, я имею на это право!» — несколько раз повторила задержанная.

Ранее пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердила, что 17 ноября в 14:30 на Гражданском проспекте «сотрудник полиции остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения», так как ее действия потенциально создали аварийную ситуацию.

«Полицейский представился и сообщил о том, что она грубо нарушила ПДД и будет привлечена к административной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

Как сообщили в региональном главке ведомства, нарушительница отказалась предъявить паспорт и сообщить свои персональные данные. Из-за этого сотрудник МВД предложил девочке проехать в отдел полиции для составления протокола и установления личности.

«Она ответила отказом и оказала сотрудникам полиции активное сопротивление. На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки, они оба были доставлены в отдел полиции, где было установлено, что девушка несовершеннолетняя и не является субъектом правонарушения. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило», — отметили в главке МВД.

В текущий момент полиция изучает все обстоятельства произошедшего, заключили в пресс-службе.

18 ноября Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщило на своем сайте, что по данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Кроме того, в рамках уголовного дела ведомством «будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции». Уточняется, что «расследование уголовного дела находится на особом контроле» руководства СКР по региону.