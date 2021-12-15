Путин поднял вопрос о сроках ликвидации свалок в границах городов

Президент России Владимир Путин в среду, 15 декабря, поднял вопрос о сроках ликвидации свалок в границах городов.

Глава государства удивился, что по 104 свалкам, которые нужно ликвидировать, до сих пор нет проектной документации.

«У нас до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 — до 2023 года. Но, насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию, <...> срок ликвидации крупных свалок в среднем занимает не менее двух лет», — заявил Путин на заседании Совета по нацпроектам.

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что большинство регионов начали готовить проектную документацию только в текущем году. Из оставшихся 104 проектов в 41 регионе до госэкспертизы дошел только 61 проект, отметил президент.

«Мы видим, как в некоторых регионах власти ждут, когда сам муниципалитет закажет проектную документацию. В моем понимании — это должна быть зона ответственности руководителя региона», — заявил Козлов.

Путин попросил министра назвать фамилию чиновника, отвечающего за ликвидацию свалок в городах. Козлов сообщил, что им является его заместитель Мурад Керимов. Глава государства пообещал запомнить его фамилию.

5 октября Владимир Путин потребовал убрать все открытые свалки в черте городов в ближайшие годы. Он также указал на необходимость ускорить данный процесс.

В июле Путин поручил своим полпредам в федеральных округах подключиться к работе по подготовке типовых проектов ликвидации несанкционированных свалок в границах городов.

В апреле вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос совершенствования системы контроля за транспортированием твердых коммунальных отходов (ТКО). Предполагается, что это позволит сформировать единую базу данных об объемах транспортируемых отходов.