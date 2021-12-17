Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей

Кубок Первого канала. Россия–Чехия, Россия–Финляндия

В выходные завершится московский этап Еврохоккейтура. Эти матчи станут последней проверкой составов топовых сборных в боевых условиях перед февральской Олимпиадой в Пекине. Россия уже выиграла у Канады (4:3) и Швеции . Теперь ей предстоят встречи с Чехией и Финляндией. После этого мы увидим нашу сборную уже непосредственно в контрольных матчах перед Олимпиадой.

18, 19 декабря, 15:30. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на Первом канале

Бокс

Турнир «Буря на Волге»

В пятницу в Самаре пройдет последнее в году боксерское шоу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир «Буря на Волге», который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, включает в себя несколько интригующих боев. Между собой сойдутся супертяжи Денис Вильданов и Максим Щербаков. Не так давно они уже бились на голых кулаках. Тогда победил Вильданов. И теперь в схватке по правилам бокса Щербаков по прозвищу Топор попробует взять реванш. Одним из главных украшений вечера станет еще один бой-реванш между Эдгаром Гукасяном и Рикардо Виллалбой. В прошлый раз после скандальной остановки боя аргентинец отобрал у россиянина пояс чемпиона «WBA Азия», и Эдгар полон решимости вернуть себе титул. Еще в двух поединках выступят уроженцы Самары. Максим Бабанин, бронзовый призер чемпионата мира и Европы в тяжелом весе, сразится с камерунцем Оливье Дауда Меконго по прозвищу Черная Пантера. А трехкратный чемпион России Тимур «Витязь» Слащинин выйдет на ринг против другого известного камерунца Тайсона Дижона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

17 декабря: 19:00 — начало вечера; 23:00 — начало главного боя. «Ледовый дворец спорта» (Самара). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Художественная гимнастика

Международный турнир «Небесная грация»

Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

В пятницу в Москве завершится уникальный экспериментальный турнир, организованный по инициативе легендарной российской гимнастки, олимпийской чемпионки – 2004 Алины Кабаевой. Суть этого соревнования в том, что оно проводится на основе правил 2001–2005 и 2022–2024 годов. Всего участие в турнире принимают спортсменки с четырех континентов и из 13 стран. В столицу приехали выступить представительницы сборных, выступавших минувшим летом на Олимпиаде в Токио. Только сами девушки уже другие — в большинстве своем это молодые «художницы», которые начинают свою карьеру на взрослом уровне.

16, 17 декабря, 13:00. «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на сайте «Спорт-Экспресса» и «Матч ТВ»

Плавание

Чемпионат мира на короткой воде

Первый крупный турнир планеты после Олимпиады в Токио стартовал в четверг. На нем не оказалось множества героев прошедших летом Игр, в том числе их двукратного победителя россиянина Евгения Рылова. Но собрались другие звезды современного плавания. От России, в частности, выступят двукратный призер минувшей Олимпиады Климент Колесников и бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне Владимир Морозов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

17–19 декабря, 18:00. Стадион Etihad Arena (Абу-Даби, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Баскетбол

Евролига

В баскетбольной Евролиге подходит к концу первый круг. Все три российских клуба уверенно идут в зоне плей-офф. В пятницу им предстоят игры с соперниками из нижней части таблицы. Казанский УНИКС примет на своей площадке литовский «Жальгирис», московский ЦСКА отправится в гости к немецкой «Альбе», а петербургский «Зенит» сыграет на выезде с «Монако».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

17 декабря: 19:00, «Баскет Холл» (Казань); 21:00, «Мерседес-Бенц Арена» (Берлин, Германия), стадион «Луи II» (Фонвьей, Монако). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Арена»

Лыжные гонки

Кубок мира. Четвертый этап

Лыжный олимпийский сезон уже идет вовсю и достаточно успешно складывается для сборной России. Александр Большунов, Александр Терентьев и Сергей Устюгов на первых трех этапах Кубка мира выиграли по золоту, а также несколько раз оказывались в первой тройке. Женская команда праздновала успех в эстафете. Теперь им предстоит соревноваться в Дрездене.

Фото: TASS/Zuma/Marius Simensen

18 декабря, 11:00–15:05, спринт. 19 декабря, 12:00–14:30, командный спринт. Robotron Ski-Arena (Дрезден, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и Eurosport 2