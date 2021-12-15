Лукашенко предупредил о новых попытках раскачать ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 декабря предупредил о возможных новых попытках раскачать ситуацию в стране в преддверии конституционного референдума.

«Ситуация не скажу что критическая, это не ситуация прошлого года. Но всегда призываю вас, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам. Они задействованы на всю катушку. Им спуска нет и не будет. Мы недотягиваем в госструктурах. Государственные служащие должны встрепенуться», — приводит его слова БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что необходимо работать с населением и «работать неформально».

Ранее, 2 декабря, Лукашенко сообщил, что проект новой конституции страны опубликуют до Нового года. Он также добавил, что референдум по новому основному закону республики предполагается провести в 20-х числах февраля 2022 года, если не будет никаких ЧС.

По словам Лукашенко, перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — главная, но не единственная задача новой конституции. Он также отметил, что в новой версии основного закона останется сильная президентская власть, роль правительства и парламента в то же время будет усилена. Также предусмотрено учреждение Всебелорусского собрания — нового органа в стране.

14 октября председатель Совета республики Нацсобрания Белоруссии Наталья Качанова рассказала, что проект конституции в ближайшее время будет вынесен на всенародное обсуждение.

4 октября Совет республики Нацсобрания страны одобрил законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь». Поправки включают введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.