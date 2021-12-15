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Культурно-развлекательный центр «Ривьера» снесли в Казани

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В Казани практически сравняли с землей культурно-развлекательный комплекс «Ривьера». Рабочие завершили демонтаж центральной части здания. Разобран и купол, который находился над бывшим рестораном.

Как напоминает Inkazan.ru, в декабре 2020 года ООО «Таткравтинвест» за 418 млн рублей выкупило ТРК «Ривьера». Компания планировала снести здание и построить на этом месте трехзвездочную и пятизвездочную гостиницы.

Ранее сообщалось, что Казань получит из федерального центра порядка 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта. Средства распределяются из резервного фонда страны для ускорения строительства дорог.

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