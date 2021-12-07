Казань получит 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта

Казань получит свыше 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства распределяются из резервного фонда страны для ускорения строительства дорог. По данным правительства, дополнительное финансирование будет направлено на строительство участка дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Выполнение данных работ увеличит готовность объекта до 17%, пишет InKazan.ru.

Кроме того финансирование получит Оренбургская область. Около 1,2 млрд рублей направят на работы на 58,6 км дорожной сети.

Строительство Вознесенского тракта стартовало в августе 2021 года. Общая протяженность дороги составит 11,7 км. Стоимость реализации проекта, по предварительным данным, оценивалась в 31 млрд рублей. Открытие дороги значительно ускорит выезд из Казани на трассу М-7.