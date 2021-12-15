Прямой эфир
Политика
ГД поддержала инициативу об обязательной эвакуации из зоны ЧС
Мир
ЕС готов расширять санкции против РФ в случае эскалации на Украине
Мир
Канцлер ФРГ отметил готовность к конструктивному диалогу с Россией
Политика
Совет Федерации одобрил закон о публичной региональной власти
Мир
Переговоры помощника госсекретаря США с Рябковым завершились
Наука
Рогозин сообщил о способности МКС проработать до 2030 года
Мир
Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное
Армия
Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море
Мир
Первую часть ЖД между РФ и КНР через Монголию запустят летом 2022 года
Общество
Онкологи останутся в поликлиниках на время создания центров онкопомощи

Челябинские инспекторы провели рейд по незаконной вырубке елей

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинской области прошел рейд по незаконной вырубке елей. Инспекторам удалось поймать нарушителя, срубившего сосну, сообщает телеканал «Известия». Мужчине выпишут штраф до 5 тыс. рублей. Леса региона патрулируют 105 мобильных групп. Проверки проводятся совместно с полицией. С конца ноября по факту незаконной вырубки елей в регионе возбудили три уголовных дела. При спиле от двух деревьев грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021