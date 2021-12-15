Челябинские инспекторы провели рейд по незаконной вырубке елей

В Челябинской области прошел рейд по незаконной вырубке елей. Инспекторам удалось поймать нарушителя, срубившего сосну, сообщает телеканал «Известия». Мужчине выпишут штраф до 5 тыс. рублей. Леса региона патрулируют 105 мобильных групп. Проверки проводятся совместно с полицией. С конца ноября по факту незаконной вырубки елей в регионе возбудили три уголовных дела. При спиле от двух деревьев грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.