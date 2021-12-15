Принятый Госдумой в третьем, окончательном чтении законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», позже одобренный Совфедом, закрепляет новый формат отношений между федеральным центром и региональными элитами, в том числе избавляясь от ряда «рудиментов» эпохи 1990-х. «Региональные бароны» закончились, кажется, навсегда. «Служилые» теперь все.

Обсуждение закона показало: политика Кремля по укреплению вертикали власти остается одновременно последовательной и гибкой, выстраиваемой с учетом региональной специфики. Новые особенности отношений Федерации и субъектов на самом деле отвечают общественному запросу, проявившемуся и в период внесения изменений в Конституцию в 2020 году.

Заметной стала в ходе обсуждения законопроекта позиция депутатов Госдумы от Татарстана, а ранее Госсовета республики, не поддержавших его, в том числе в связи с содержащимися в нем нормами об унификации наименований должностей высших руководителей регионов. По большому счету элита Татарстана, заняв агрессивную позицию, хотела начать большой торг с Кремлем. Это выглядело довольно архаично, как отсылка к практикам если не 1990-х, то начала 2000-х, когда идти на жесткий конфликт с центром региональные игроки, как правило, опасались, но на результативность различных форм давления на федеральную власть еще рассчитывали. Ясно, что реакция элит республики на законопроект не только очевидно не соответствовала существующему положению, но и выстраивалась без учета политической логики руководства страны, которая предполагает взвешенный подход к обсуждению сложных вопросов, но определяет в качестве неприемлемых любые попытки манипуляции и давления.

Власти Татарстана просчитались. Приведение нормативных актов республики в соответствие с новыми федеральными произойдет теперь после подписания закона президентом, и не исключено, что реализовывать эту задачу на уровне региона будет уже новая команда управленцев.

Менее резонансным, но более результативным для элит другой группы регионов стало обсуждение норм законопроекта, затрагивающих сложносоставные (так называемые матрешечные» субъекты Федерации. Тюменская областная дума и Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа поддержали законопроект, но с оговоркой о необходимости сохранить существующую практику, предполагающую, что взаимоотношения субъекта Федерации и входящих в его состав автономных округов могут регулироваться не только законом, но и договорами. Именно на основе соглашения между ними действует программа «Сотрудничество», имеющая принципиальное значение для решения целого ряда инфраструктурных и социальных вопросов.

Позицию тюменских и ямальских законодателей поддержал полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, а предложения по корректировке законопроекта нашли понимание со стороны разработчиков документа и парламентского большинства. Характерно, что именно на фоне обсуждения закона в президиум Госсовета вошел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Таким образом, Кремль дает понять, что готов не просто учитывать мнение регионов и экспертного сообщества (к законопроекту было принято более 160 поправок), но и создавать дополнительные возможности для дискуссий. Можно отметить последовательное усиление роли федерального Госсовета при обсуждении стратегических вопросов или неоднократно подчеркиваемую главой государства задачу для «Единой России» отслеживать и учитывать настроения на местах.

Но при этом именно формат взаимоотношений регионов с федеральным центром в формате рабочего взаимодействия, а не давления и манипуляций создает необходимые условия как для усиления социальной направленности политики, так и для дальнейшей перезагрузки элит. Подобный общественный запрос создал базу для подготовки поправок в Конституцию в 2020 году, он же — в основе стратегии развития страны как минимум на ближайшее десятилетие.

Автор — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора