Прямой эфир
Мир
Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное
Армия
Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море
Мир
Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России
Мир
Первую часть ЖД между РФ и КНР через Монголию запустят летом 2022 года
Мир
Заход французского фрегата в Черное море назвали маркетинговой уловкой
Мир
Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга до $31,4 трлн
Мир
NI назвал современную военную технику РФ гарантом ненападения со стороны Запада
Общество
Онкологи останутся в поликлиниках на время создания центров онкопомощи
Мир
Монголия не будет использовать сотрудничество с НАТО против России
Общество
Владельца шахты «Листвяжная» задержали

Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила подводную цель. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок.

Маршальский жест: модернизированный фрегат пополнит Тихоокеанский флот
Бывший противолодочный корабль оснастили мощнейшим ударным вооружением

В ведомстве отметили, что для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

Ранее, 29 ноября, фрегат «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность более 400 км. Предыдущий пуск ракеты «Циркон» «Адмирал Горшков» выполнил 18 ноября по морской мишени из Белого моря. Цель была поражена прямым попаданием.

«Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14. В головной части ракеты «Ответа» находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей — 40 км.

Модернизированный «Маршал Шапошников» получил универсальные пусковые установки ЗС-14 на 16 ракет вертикального старта. Туда можно зарядить различные комбинации противокорабельных и противолодочных боеприпасов, а также крылатые «Калибры» для атаки сухопутных целей. Возможно применение и перспективных гиперзвуковых «Цирконов», которые не перехватываются современными средствами ПВО.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021