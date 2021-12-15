Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила подводную цель. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок.

В ведомстве отметили, что для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

Ранее, 29 ноября, фрегат «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность более 400 км. Предыдущий пуск ракеты «Циркон» «Адмирал Горшков» выполнил 18 ноября по морской мишени из Белого моря. Цель была поражена прямым попаданием.

«Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14. В головной части ракеты «Ответа» находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей — 40 км.

Модернизированный «Маршал Шапошников» получил универсальные пусковые установки ЗС-14 на 16 ракет вертикального старта. Туда можно зарядить различные комбинации противокорабельных и противолодочных боеприпасов, а также крылатые «Калибры» для атаки сухопутных целей. Возможно применение и перспективных гиперзвуковых «Цирконов», которые не перехватываются современными средствами ПВО.