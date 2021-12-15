ООН предложила США снять санкции с Ирана

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло призвала США снять санкции с Ирана. Речь идет об ограничениях, идущих вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий, передает телеканал «Известия». США призвали расширить исключения из санкций по торговле нефтью. Речь также идет о работе иранских объектов в Бушире, Фордо и Араке. Мера потребуется для вывоза обогащенного урана из Ирана в обмен на природный. В свою очередь американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы снять санкции с Ирана.

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