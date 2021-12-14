Пламя на газопроводе в Ставрополье достигло высоты 1,5 м
Высота пламени на месте порыва газопровода в Ставропольском крае достигла 1,5 м. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.
На данный момент горящий газопровод перекрыт. По данным МЧС, без газа остались 18 населенных пунктов.
Краевая прокуратура проводит проверку по факту ЧП, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Прорыв газовой трубы с факельным возгоранием в Ставропольском крае произошел ранее в этот день. ЧП произошло на газопроводе диаметром 500 мм между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская.
По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, пострадавших в результате инцидента нет.