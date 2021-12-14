В Ставропольском крае загорелся газопровод

Возгорание произошло на магистральном газопроводе в Кочубеевском районе Ставропольского края. Видео и фото с места происшествия появились в Сети вечером во вторник, 14 декабря.

Как следует из кадров, пламя на месте ЧП поднимается вверх на много метров.

Место пожара находится в нескольких сотнях метров от жилых домов.

Информации о пострадавших нет.

В мае в Саратовской области после взрыва загорелся участок магистрального газопровода Средняя Азия – Центр. В результате ЧП пострадали три человека.