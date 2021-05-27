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Под Саратовом загорелся магистральный газопровод

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В Саратовской области после взрыва загорелся участок магистрального газопровода Средняя Азия – Центр. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил РЕН ТВ.

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ЧП произошло ранее в этот день в районе саратовского населенного пункта Куриловка Новоузенского района при проведении ремонтных работ. Предположительно, причиной взрыва стала разгерметизация. На поврежденном участке фиксируется факельное горение высотой порядка 25 м, пишет «Москва 24».

В результате ЧП пострадали три человека. Все они — рабочие. Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, один из пострадавших получил ожоги 5% кожных покровов, двое — по 1%, все госпитализированы.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, газопровод находится в поле, в стороне от жилых домов и социальных объектов, пишет телеканал «Звезда».

В МЧС уточнили, что меры уже приняты — задвижка на газопроводе закрыта, поступление газа прекращено, пишет сайт kp.ru. В настоящее время в тушении возникшего пожара принимают участие 50 человек и 20 единиц спецтехники, пишет НСН.

Устанавливаются причины произошедшего, пишет сайт 360tv.ru. Прокуратура Новоузенского района Саратовской области начала проверку по факту взрыва газопровода. Прокурор района Александр Вдовенко выехал на место.

В конце апреля взрыв газопровода произошел в Башкирии в селе Серменево Белорецкого района.

23 февраля два магистральных трубопровода повредились в результате взрыва в Оренбургской области. После инцидента местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в районе аварии.

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