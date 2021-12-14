В России начались продажи нового китайского кроссовера FAW Bestune T77

Китайская компания FAW начала продажи в России нового кроссовера Bestune T77. Цены с учетом специальных предложений начинаются от 1 669 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 14 декабря.

Длина автомобиля составляет 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колесная база — 2700 мм. Модель построена на модульной платформе ASUV.

В России кроссовер Bestune T77 доступен с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с. На выбор будут предлагаться два типа трансмиссии — шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатый робот с двойным сцеплением. Привод — передний. Отметку в 100 км/ч кроссовер преодолевает за 9,7 с, а в смешанном цикле потребляет не более 6,8 л. бензина на 100 км пути.

Кроссовер FAW Bestune T77 можно будет купить в комплектациях Luxury и Prestige. В базовую комплектацию автомобиля входит панорамная крыша, круиз-контроль, камера заднего вида, задние датчики парковки, кожаный салон и система бесключевого доступа.

Помимо прочего, FAW Bestune T77 наделен функцией дистанционного открывания багажного отсека и ассистентом при аварийном торможении. За защиту водителя и пассажиров отвечают антиблокировочная тормозная система с функцией распределения тормозных усилий, а также передние и боковые подушки безопасности.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.