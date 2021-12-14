МИД применит искусственный интеллект для анализа внешней политики

МИД РФ применит искусственный интеллект в своей работе. Новые технологии будут проводить анализ внешней политики. В разработке системы будут участвовать студенты МГИМО. Искусственный интеллект сейчас используют в США и Канаде, передает телеканал «Известия». Современные системы применяют в скрининге визовых анкет в общении с гражданами. Британия использует технологии в анализе распределения населения в развивающихся странах. СМИ сообщают о планах Китая применять искусственный интеллект в работе Министерства иностранных дел.

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