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«Мегафон» построит частную LTE-сеть на ММК

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Компания «Мегафон» построит частную LTE-сеть на производственных площадках Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Об этом сообщается в пресс-релизе мобильного оператора, поступившем «Известиям» во вторник, 14 декабря.

Стороны заключили пятилетнее соглашение, которое предусматривает комплексное сотрудничество в сфере развития интернета вещей и цифровизации комбината, а также улучшение телеком-инфраструктуры на территории Магнитогорска.

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Предполагается, что уже к 2022 году «Мегафон» развернет сеть на площади свыше 11 тыс. га, более половины которой занимают производственные помещения ММК. Для обеспечения устойчивого сигнала внутри группы цехов будет построено более 20 Indoor-базовых станций, а на открытой территории комбината заработает шесть новых телеком-объектов. Оборудование «Мегафона» в перспективе также сможет обеспечить бесшовный переход на 5G.

Главный специалист по информационным технологиям ММК Вадим Феоктистов отметил, что предприятию необходимы не только высокая скорость и безопасность передачи данных, но и помехоустойчивость — важный нюанс в условиях работы в цехах комбината.

«Строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности в части оперативного развертывания инфраструктуры передачи данных под нужды проектов цифровизации», — отметил он.

В качестве примера Феоктистов привел планы по использованию сервисов Private LTE для внедрения «умных» складов на базе Oracle WMS. Применение данной технологии в этом проекте, по его словам, позволит сэкономить на развертывании сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 млн рублей.

Директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина со своей стороны напомнила, что оператор уже давно сотрудничает с МКК.

«Строительство сети Private LTE — это новый этап нашего сотрудничества, который поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства», — добавила она.

Ранее, 9 декабря, «Мегафон» также подписал соглашение с «Сибуром» о строительстве беспроводной сети Private LTE на предприятиях компании по всей Росси. Сеть планируют запустить к 2024 году.

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