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В Genesis раскрыли подробности о новом седане G90

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Корейская компания Genesis опубликовала подробности о новом флагманском седане G90. Продажи модели должны начаться в следующем году.

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Как сообщает 14 декабря пресс-служба бренда, автомобиль получил новую решетку радиатора Crest Grille и оптику в форме сдвоенных линий, которые вместе напоминают эмблему бренда Genesis.

Для создания более чистого и элегантного облика задней части модели функциональные элементы, такие как площадка для крепления регистрационного знака, различные датчики и фонари заднего хода, перемещены в нижнюю часть заднего бампера.

Новый Genesis G90 будет предлагаться как в стандартной, так и в удлиненной версии, отличающейся увеличенной на 190 мм колесной базой.

В салоне машины установили цифровую приборную панель, которая визуально объединена с сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Седан оборудовали системой ароматизации салона, двухспицевым рулевым колесом и панорамными люками. Климат-контролем можно управлять с помощью пульта с сенсорным кнопками, а вместо традиционного селектора трансмиссии установлена специальная шайба.

Новый G90 получит 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 380 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

20 апреля Genesis представила первую электрическую модель бренда — седан G80.

Благодаря аккумулятору емкостью 87,2 кВт/ч максимальный запас хода электрического G80 на одном заряде составляет 427 км, а зарядка аккумулятора с 10 до 80% с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт занимает менее 22 минут.

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