Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей кассирша сдалась полиции

Кассир из города Ачинска Красноярского края, подозреваемая в хищении в общей сложности более 20 млн рублей, сдалась полиции. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время женщина находится в отделе полиции МО МВД России «Ачинский», с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося», — приводит ее слова «МВД Медиа».

По данным следствия, в дежурную часть МВД поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о хищении 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., принадлежащих учреждению.

Правоохранители установили личность подозреваемой: ею оказалась кассир 1991 года рождения. В тот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери.

В ходе расследования один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле знала о ее местонахождении. С женщиной побеседовали еще раз. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию.

По фату произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата».

Ранее, 31 августа, бухгалтер в Кировской области похитила около 7 млн рублей у коммерческих предприятий. Было установлено, что с января 2016 года по май 2019 года 65-летняя женщина занимала должность бухгалтера в нескольких коммерческий компаниях, чья деятельность связана с производством металлических конструкций. Зуевский районный суд Кировской области признал женщину виновной и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

13 августа в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю сообщили, что в Николаевске-на-Амуре руководитель и кассир банка похитили почти 20 млн рублей за 12 лет. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».