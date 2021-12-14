МЧС РФ доставило в ЮАР лабораторию и экспертов Роспотребнадзора

В ЮАР прибыли специалисты Роспотребнадзора. Ил-76 с учеными из России приземлился в аэропорту Йоханнесбурга. Спецбортом МЧС доставили мобильную лабораторию, необходимое оборудование, 200 тыс. экспресс-тестов, сообщает телеканал «Известия». Российские специалисты помогут стране в борьбе с пандемией. Особое внимание уделят исследованию штамма «Омикрон». Рейс выполнен по поручению Владимира Путина после соответствующей просьбы президента ЮАР Сирила Рамафосы.

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