Мурашко рассказал о применении цифровых технологий в медицине

В условиях распространения пандемии коронавируса человечеству пришлось быстро приспосабливаться к новым вызовам, с которыми не получилось бы справиться без цифровых инноваций в области медицины. Кроме того, свое развитие нашли технологии, основанные на применении искусственного интеллекта. Об этом 14 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на виртуальном саммите QS Subject Focus Summit Medicine 2021.

«Ситуация требовала оперативного выстраивания абсолютно новых, нестандартных и быстро адаптирующихся под изменения ситуаций технологий медицинской помощи. [...] Уровень проникновения информационных технологий в организацию здравоохранения, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать цифровую систему», — сказал он.

По словам главы Минздрава, речь идет о нескольких инновациях. В первую очередь это единый регистр заболевших COVID-19, который обеспечивал персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах. Благодаря регистру все данные аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме реального времени.

Кроме того, накопление больших данных позволило оперативно создать ряд цифровых сервисов с использованием технологии искусственного интеллекта, начиная от компьютерного зрения для описания снимков до системы поддержки принятия врачебных решений, которые уже зарегистрированы в России, указал министр.

Так, в 2020 году в стране был зарегистрирован первый продукт на основе искусственного интеллекта, в августе 2021 года их было уже семь, на сегодняшний день — 12.

«Мы набираем темпы. Убежден, что уже в ближайшем будущем сможем использовать эти технологии и для совершенствования на постоянной основе протоколов оказания медицинской помощи, цифровых клинических рекомендаций, опираясь на анализ и обработку больших данных — данных реального мира», — заключил глава Минздрава.

Ранее, в октябре, в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали «Известиям», что искусственный интеллект научили выявлять инсульт по КТ за несколько минут. Платформа для поддержки принятия врачебных решений «Цельс» ищет очаги кровоизлияния и в течение нескольких минут выдает результат, помогая врачам быстрее принять решение об экстренной помощи, рассказали эксперты.