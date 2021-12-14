Прямой эфир
Общество
Глава Рособрнадзора назвал портфолио возможной альтернативой ЕГЭ
Политика
Захарова выразила соболезнования европейской дипломатии
Мир
Тимошенко рассказала об «историческом» антирекорде Украины
Армия
Минобороны России сообщило о слежке за французским фрегатом «Овернь» в Черном море
Общество
В России создали тест-систему для выявления «Омикрон»-штамма коронавируса
Мир
Bild узнал об отказе Меркель поставлять оружие Украине
Армия
Выкатка первого летного БПЛА «Охотник» прошла в Новосибирске
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1400 за 1 тыс. куб. м
Экономика
Российский рынок акций упал до минимума с марта
Общество
В Госдуме предложили популяризировать символы «русского Нового года»

Мурашко рассказал о применении цифровых технологий в медицине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В условиях распространения пандемии коронавируса человечеству пришлось быстро приспосабливаться к новым вызовам, с которыми не получилось бы справиться без цифровых инноваций в области медицины. Кроме того, свое развитие нашли технологии, основанные на применении искусственного интеллекта. Об этом 14 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на виртуальном саммите QS Subject Focus Summit Medicine 2021.

Киберлекари: искусственный интеллект завоевывает медицину
Внедрению инноваций мешают отсутствие баз данных и непонимание стоимости продукта

«Ситуация требовала оперативного выстраивания абсолютно новых, нестандартных и быстро адаптирующихся под изменения ситуаций технологий медицинской помощи. [...] Уровень проникновения информационных технологий в организацию здравоохранения, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать цифровую систему», — сказал он.

По словам главы Минздрава, речь идет о нескольких инновациях. В первую очередь это единый регистр заболевших COVID-19, который обеспечивал персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах. Благодаря регистру все данные аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме реального времени.

Кроме того, накопление больших данных позволило оперативно создать ряд цифровых сервисов с использованием технологии искусственного интеллекта, начиная от компьютерного зрения для описания снимков до системы поддержки принятия врачебных решений, которые уже зарегистрированы в России, указал министр.

Так, в 2020 году в стране был зарегистрирован первый продукт на основе искусственного интеллекта, в августе 2021 года их было уже семь, на сегодняшний день — 12.

«Мы набираем темпы. Убежден, что уже в ближайшем будущем сможем использовать эти технологии и для совершенствования на постоянной основе протоколов оказания медицинской помощи, цифровых клинических рекомендаций, опираясь на анализ и обработку больших данных — данных реального мира», — заключил глава Минздрава.

Ранее, в октябре, в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали «Известиям», что искусственный интеллект научили выявлять инсульт по КТ за несколько минут. Платформа для поддержки принятия врачебных решений «Цельс» ищет очаги кровоизлияния и в течение нескольких минут выдает результат, помогая врачам быстрее принять решение об экстренной помощи, рассказали эксперты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021