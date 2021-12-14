Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку

Мэр Биробиджана Александр Головатый в конце декабря покинет свой пост. Глава муниципального образования написал заявление в городскую думу по собственному желанию, сообщается в Instagram мэрии столицы ЕАО.

Заявление Александра Головатого рассмотрят на заседании городской думы, после будет определена дата проведения конкурса на должность мэра города. Отмечается, что последним рабочим днем для Головатого станет 30 декабря.

Также в мэрии отметили, что к этой дате будет определено, кто станет исполняющим обязанности главы города. Как пишет EAOMedia, полномочия главы администрации в случае отставки мэра должны возложить на первого заместителя. Их двое: Ольга Холковская, которая курирует экономический блок, и Константин Ананьев, отвечающий за промышленность, строительство, транспорт и ЖКХ.

При этом издание также отмечает, что отставка мэра, по данным некоторых Telegram-каналов, может быть связана с последствиями снежного циклона, обрушившегося на город. Местные жители критиковали городские власти за то, что в Биробиджане не могут убрать снег с улиц уже несколько недель. Предположительно, Головатый недавно провел встречу с губернатором региона, после которой решил подать в отставку.

2 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали главу администрации города Белогорска в Крыму. Мужчина был взят с поличным при получении взятки.