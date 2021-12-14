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Режиссер Сергей Соловьев скончался в Москве в возрасте 77 лет

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Кинорежиссер Сергей Соловьев в понедельник, 13 декабря, скончался на 78-м году жизни. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ВГИКа.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе, пишет «Газета.Ru».

Человек, который сказал «Асса!»: умер Сергей Соловьев
Знаменитый режиссер скончался на 78-м году жизни

В начале 2019 года под руководством Соловьева заработал Театр-студия САС.

Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 2002 году Соловьев выступил за создание международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом.

В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.

В связи с кончиной Соловьева канал РЕН ТВ изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм «Асса», снятый кинорежиссером.

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