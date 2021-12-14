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Минстрой установит рамки цен на арендное жилье

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Аналитика данных государственной информационной системы (ГИС) учета договоров аренды жилья, законопроект о создании которой находится в разработке, позволит определять рамку рыночной стоимости, которая будет рекомендоваться сторонам сделки к принятию. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое.

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Влияния информационной системы на рыночные ставки аренды не предполагается, подчеркнули в ведомстве.

Сейчас законопроект о создании ГИС находится на этапе разработки, документ проходит согласование — идет сбор предложений и комментариев от заинтересованных участников и органов власти. Так, сегодня положения законопроекта являются предметом обсуждения и доработки в рамках регламентных процедур, после согласования единых подходов, законопроект будет представлен для общественного обсуждения, рассказали в Минстрое.

«Ключевая цель проводимой нормативной работы — устранение основных ограничений в области нормативного правового регулирования, препятствующих развитию рынка арендного жилья», — сказали в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что проект направлен на защиту интересов граждан за счет создания прозрачных условий для заключения договоров аренды, введения удобных механизмов взаимодействия сторон с применением современных цифровых технологий и соблюдением норм законодательства РФ.

Кроме того, документ направлен на поддержку арендатора, который традиционно считается наименее защищенной стороной договора, отметили в Минстрое. В частности, имеется в виду защита от рисков прекращения аренды или необоснованного повышения платы в любой момент по инициативе арендодателя, пояснили в ведомстве.
Стимулом для сторон договора будет безопасность арендных отношений в принципе и удобство работы с платформой, уверены в министерстве.

Как пояснили в Минстрое, для арендаторов платформа будет выступать гарантом сделки и обеспечивать легальное взаимодействие с арендодателем. Будет возможно проверить как объект, так и собственника, сделать прозрачными взаиморасчеты. Для граждан, снимающих жилье – это и есть гарантия безопасности при сделках по аренде, защита от махинаций и мошеннических действий.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ни снять, ни взять: арендное жилье в России за год подорожало на 31%»

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