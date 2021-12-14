Прямой эфир
Мир
Страны Запада разочаровало вето России на резолюцию по климату в СБ ООН
Мир
Россия призвала США и Иран восстановить ядерную сделку в первоначальном виде
Мир
В «Нафтогазе» заявили о достаточном количестве газа на зиму в ПХГ Украины
Мир
На Украине сочли неэффективным отключение РФ от системы платежей SWIFT
Общество
В Туве госпитализировали более 20 детей с признаками ОРВИ
Интернет
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
Мир
МИД Австрии назвал отказ от СП-2 неразумным
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 декабря
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые с конца июля опустился ниже 3700 пунктов
Мир
Экс посол РФ в США рассказал об основах гарантий НАТО по безопасности

Арендное жилье в России за год подорожало на 31%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли до 31%, сообщили «Известиям» аналитики. Это произошло из-за высокого спроса. Ставки могут подняться еще на 10-15% в случае принятия законопроекта Минстроя о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой необходимо будет регистрировать все сделки. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

Где уж найм: в России резко сократился объем предложения арендного жилья
Подорожали ли из-за этого квартиры и чего ждать рынку

Стоимость арендного жилья в крупных городах России за год — с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года — выросла на 31%. Об этом «Известиям» сообщил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин. Средние ставки по стране достигли примерно 23 тыс. рублей в месяц. Спрос на такое жилье с января нынешнего года вырос на 24%, добавил он.

По данным «Циан.Аналитики», в целом по городам-миллионникам средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир увеличилась за год на 21% и составила на начало декабря 20,4 тыс. рублей, двухкомнатных — на 23%, до 30,3 тыс., трехкомнатных — на 20%, до 45,8 тыс.

По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, спрос на арендное жилье в России за год увеличился в 3,8 раза. Во-первых, часть граждан, которые продали имевшееся у них жилье и приобрели квартиры в новостройках — вынуждены снимать временное. Во-вторых, снижение доступности жилья из-за роста цены с одновременным увеличением ипотечных ставок, привело к тому, что часть тех, кто планировал покупку жилья, отложили его приобретение, рассказал он.

Как писали «Известия», Минстрой готовит изменения в законодательство, направленные на повышение прозрачности отрасли. В частности, ранее замглавы ведомства Никита Стасишин сообщал, что планируется запуск цифровой платформы учета договоров найма, которая упростит уплату налогов для собственников и поможет вывести арендное жилье из серой зоны. 10 декабря стало известно, что эту платформу создадут в виде государственной информационной системы (ГИС), в которой будет необходимо регистрировать все сделки. Для арендодателей, проигнорировавших правила, появятся штрафы — от 500 до 2,5 тыс. рублей для физических лиц, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для юридических.

По мнению участников рынка недвижимости, опрошенных «Известиями», это приведет к дальнейшему подорожанию арендного жилья в стране. Налоги, полученные по доходам от сдачи в аренду, закладываются в ставки, поэтому нововведения приведут к их дальнейшему росту на те же суммы, что и налог», — считает эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ни снять, ни взять: арендное жилье в России за год подорожало на 31%»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021