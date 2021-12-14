Арендное жилье в России за год подорожало на 31%

Цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли до 31%, сообщили «Известиям» аналитики. Это произошло из-за высокого спроса. Ставки могут подняться еще на 10-15% в случае принятия законопроекта Минстроя о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой необходимо будет регистрировать все сделки. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

Стоимость арендного жилья в крупных городах России за год — с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года — выросла на 31%. Об этом «Известиям» сообщил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин. Средние ставки по стране достигли примерно 23 тыс. рублей в месяц. Спрос на такое жилье с января нынешнего года вырос на 24%, добавил он.

По данным «Циан.Аналитики», в целом по городам-миллионникам средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир увеличилась за год на 21% и составила на начало декабря 20,4 тыс. рублей, двухкомнатных — на 23%, до 30,3 тыс., трехкомнатных — на 20%, до 45,8 тыс.

По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, спрос на арендное жилье в России за год увеличился в 3,8 раза. Во-первых, часть граждан, которые продали имевшееся у них жилье и приобрели квартиры в новостройках — вынуждены снимать временное. Во-вторых, снижение доступности жилья из-за роста цены с одновременным увеличением ипотечных ставок, привело к тому, что часть тех, кто планировал покупку жилья, отложили его приобретение, рассказал он.

Как писали «Известия», Минстрой готовит изменения в законодательство, направленные на повышение прозрачности отрасли. В частности, ранее замглавы ведомства Никита Стасишин сообщал, что планируется запуск цифровой платформы учета договоров найма, которая упростит уплату налогов для собственников и поможет вывести арендное жилье из серой зоны. 10 декабря стало известно, что эту платформу создадут в виде государственной информационной системы (ГИС), в которой будет необходимо регистрировать все сделки. Для арендодателей, проигнорировавших правила, появятся штрафы — от 500 до 2,5 тыс. рублей для физических лиц, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для юридических.

По мнению участников рынка недвижимости, опрошенных «Известиями», это приведет к дальнейшему подорожанию арендного жилья в стране. Налоги, полученные по доходам от сдачи в аренду, закладываются в ставки, поэтому нововведения приведут к их дальнейшему росту на те же суммы, что и налог», — считает эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ни снять, ни взять: арендное жилье в России за год подорожало на 31%»