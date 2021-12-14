Прямой эфир
Общество
Музыкант Рыженко назвал Соловьева художником невероятного масштаба
Мир
Россия призвала США и Иран восстановить ядерную сделку в первоначальном виде
Общество
ВСМ сократит время езды от Москвы до Нижнего Новгорода до двух часов
Экономика
Новые правила улучшат положение заемщиков при страховании
Общество
В Туве госпитализировали более 20 детей с признаками ОРВИ
Интернет
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
Мир
МИД Австрии назвал отказ от СП-2 неразумным
Экономика
Минтруд РФ подготовил предложения по регулированию зарплат шахтеров
Мир
Румыны украли топливо у военных США на базе НАТО и оправдались за это
Общество
Регионы назвали свои условия для введения QR-кодов

На модернизацию электротранспорта за пять лет направят 400 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На модернизацию общественного электротранспорта в ближайшие пять лет направят около 400 млрд рублей, в том числе из ФНБ. Об этом сообщил «Известиям» заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Спорный транспорт: мода на электросамокаты добавила проблем и пешеходам, и самим райдерам
Формально человек на самокате считается пешеходом, но есть нюансы

Для участия в программе модернизации электротранспорта заявки подали 13 городов. Речь идет о Владивостоке, Иркутске, Ярославле, Краснодаре, Красноярске, Твери, Нижнем Новгороде, Перми, Курске, Саратове, Уфе, Южно-Сахалинске и Ростове-на-Дону. Этот перечень может быть расширен, пояснили в госкорпорации.

Программа стартует в следующем году, ее инвестиционная стадия займет от двух до пяти лет — в этот период планируется завершить большую часть проектов. При этом срок концессионных соглашений составит до 25 лет, уточнил зампред ВЭБ.РФ.

Всего в 13 городах планируется заменить 668 км трамвайных путей, закупить 1544 трамвайных вагона. Также деньги пойдут на приобретение электробусов и строительство зарядных станций, пояснил Олег Говорун.

Предполагается, что проекты модернизации транспорта в городах будут реализованы по схеме концессии (региональной или муниципальной), их перечень определит Минтранс России. Транспортные проекты профинансируют за счет ВЭБ.РФ, ФНБ, частных инвесторов и инфраструктурных бюджетных кредитов. В Минфине «Известиям» уточнили, что из ФНБ на эти цели могут направить до 120 млрд рублей. Деньги будут размещены на депозитах ВЭБа.

Ранее в Минэке «Известиям» сообщили, что в перечень приоритетных проектов для финансирования из ФНБ вошли 12 инициатив. Среди них — проекты «Автодора», РЖД и ВЭБ.РФ. В министерстве уточнили, что сейчас совместно с Минфином продолжается работа над параметрами предоставления средств из ФНБ — до 2024 года из него на инфраструктурные цели выделят 2,5 трлн рублей.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Маршрут настроен: на модернизацию электротранспорта потратят 400 млрд»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021