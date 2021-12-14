На модернизацию электротранспорта за пять лет направят 400 млрд рублей

На модернизацию общественного электротранспорта в ближайшие пять лет направят около 400 млрд рублей, в том числе из ФНБ. Об этом сообщил «Известиям» заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Для участия в программе модернизации электротранспорта заявки подали 13 городов. Речь идет о Владивостоке, Иркутске, Ярославле, Краснодаре, Красноярске, Твери, Нижнем Новгороде, Перми, Курске, Саратове, Уфе, Южно-Сахалинске и Ростове-на-Дону. Этот перечень может быть расширен, пояснили в госкорпорации.

Программа стартует в следующем году, ее инвестиционная стадия займет от двух до пяти лет — в этот период планируется завершить большую часть проектов. При этом срок концессионных соглашений составит до 25 лет, уточнил зампред ВЭБ.РФ.

Всего в 13 городах планируется заменить 668 км трамвайных путей, закупить 1544 трамвайных вагона. Также деньги пойдут на приобретение электробусов и строительство зарядных станций, пояснил Олег Говорун.

Предполагается, что проекты модернизации транспорта в городах будут реализованы по схеме концессии (региональной или муниципальной), их перечень определит Минтранс России. Транспортные проекты профинансируют за счет ВЭБ.РФ, ФНБ, частных инвесторов и инфраструктурных бюджетных кредитов. В Минфине «Известиям» уточнили, что из ФНБ на эти цели могут направить до 120 млрд рублей. Деньги будут размещены на депозитах ВЭБа.

Ранее в Минэке «Известиям» сообщили, что в перечень приоритетных проектов для финансирования из ФНБ вошли 12 инициатив. Среди них — проекты «Автодора», РЖД и ВЭБ.РФ. В министерстве уточнили, что сейчас совместно с Минфином продолжается работа над параметрами предоставления средств из ФНБ — до 2024 года из него на инфраструктурные цели выделят 2,5 трлн рублей.

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«Маршрут настроен: на модернизацию электротранспорта потратят 400 млрд»