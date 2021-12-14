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Новые правила улучшат положение заемщиков при страховании

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Банковские клиенты смогут не только самостоятельно выбирать страховую компанию, но и менять ее после оформления кредита без ухудшения условий по нему. Банки будут обязаны публиковать на сайте информацию о том, какие страховщики подходят для покупки полиса клиентом и какой рейтинг организации минимально допустим. Такие изменения в проект постановления правительства внесла ФАС. В антимонопольной службе это подтвердили.

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Достаточным требованием для одобрения банком страховой компании будет наличие у нее определенного рейтинга в одном из четырех агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА). При этом кредитные организации не смогут устанавливать более низкую ставку или другие преимущества по займу при покупке клиентом полиса определенного страховщика, если те же условия не распространяются на другие организации, соответствующих требованиям по уровню рейтинга. Сейчас такие условия не всегда соблюдаются. Порог по рейтингу определит постановление, а банки смогут снижать это значение для компаний, но не повышать его.

Это исключит навязывание банками конкретных страховщиков заемщику и упростит клиенту выбор организации для покупки полиса, сообщили в ФАС. В крупнейших страховых компаниях поддержали изменения. Это повысит конкуренцию и прозрачность на рынке кредитного страхования, считает управляющий директор «СберСтрахование жизни» Евгений Щекланов. По его словам, подходящим порогом может стать уровень рейтинга А-.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Рейтинговый ход: россиян избавят от страхового рабства»

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