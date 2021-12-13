Кулеба встретился с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощницей государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом стало известно в понедельник, 13 декабря.

Донфрид находится сейчас в Киеве с рабочим визитом.

«Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом «Никаких решений по Украине без Украины», который отметил Дмитрий Кулеба», — сообщили на сайте МИД Украины.

США подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к «дальнейшему сдерживанию» России.

10 декабря Кулеба заявил, что главная цель Киева в Донбассе заключается в достижении мира через силу. Кроме того, он призвал Вашингтон и его европейских союзников активизировать «усилия по сдерживанию России». По словам украинского министра, Киев вместе с партнерами уже разрабатывает «всеобъемлющий план сдерживания».

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.