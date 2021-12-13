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Партию школьных автобусов доставили в Псковскую область

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В Псковскую область поступили школьные автобусы для перевозки учителей и детей, проживающих в сельской местности. Поставку транспорта обеспечило Министерство промышленности и торговли РФ. Средства выделены из резервного фонда правительства РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.

30 автобусов на базе ПАЗ и GAZelle NEXT отправятся на регулярные пригородные и межмуниципальные маршруты для перевозки школьников и учителей в Пскове, Великих Луках, Островском, Печорском, Опочецком, Бежаницком, Пушкиногорском, Плюсском, Стругокрасненском, Гдовском, Новоржевском, Пыталовском и Локнянском районах. Один из автобусов поступит в Центр специального образования № 2, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, отмечает Псковское агентство информации.

За последние годы в Псковской области сдали в эксплуатацию более 16 объектов образования. Об этом ранее заявила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. Она отметила, что заканчивается строительство школ в Великих Луках и на улице Юбилейной в Пскове, а также завершаются работы в детском саду на улице Коммунальной. «Приступили к реализации проектов по приграничным районам — Гдовский, Себежский, Пыталовский и Печорский, — отметила Емельянова. — В следующем году приступаем к работам».

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