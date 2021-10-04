Более 15 школ и детских садов построили в Псковской области

За последние годы в Псковской области сдали в эксплуатацию более 16 объектов образования. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Она отметила, что заканчивается строительство школ в Великих Луках и на улице Юбилейной в Пскове, а также завершаются работы в детском саду на улице Коммунальной на 120 мест, передает Псковское агентство информации.

«Приступили к реализации проектов по приграничным районам — Гдовский, Себежский, Пыталовский и Печорский, — отметила Емельянова. — В следующем году приступаем к работам».

В Псковской области школы и колледжи перевели на дистанционное обучение до 11 октября в тех муниципалитетах, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает средний по региону. Ограничения затронули Псков и псковский район, Великолукский район и город Великие Луки, а также райцентры Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Усвяты, Бежаницы, Невель и Новосокольники. Ограничения обусловлены необходимостью предпринять превентивные меры для избежания дальнейшего ухудшения эпидситуации и введения локдауна.