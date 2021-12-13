69% американцев оказались недовольны Байденом из-за роста цен

Почти 70% американцев недовольны тем, как Байден справляется с инфляцией. Не одобрила большая часть проголосовавших и процесс восстановления экономики при действующем президенте, передает телеканал «Известия». Против высказались 57% респондентов. Такие данные получило издание ABC с помощью опроса. Большинство поддержало действия лидера в борьбе с пандемией. Ранее сообщалось, что рейтинги Байдена падают быстрее других. Рекордное снижение зафиксировали в октябре.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.