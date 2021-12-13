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Tesla приступила к сборке грузовиков Semi

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Компания Tesla приступила на своем заводе в Неваде (США) к сборке ограниченной партии электрических грузовиков Semi.

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Как сообщает InsideEVs, полномасштабное производство Tesla Semi начнется не раньше 2023 года. Отмечается, что сейчас на предприятии собирают пилотную партию машин, предназначенных для поставки компании PepsiCo.

Презентация Tesla Semi состоялась в ноябре 2017 года. Грузовая машина оборудована четырьмя независимыми двигателями, по одному на каждое заднее колесо. Она способна разгоняться до 60 км/ч всего за 5 с.

Самая дорогая часть электрофуры — это батарея, стоимость которой оценивается в $100 тыс. Однако, по данным Tesla, вложения в такой транспорт позже окупятся снижением затрат на бензин и зарплаты водителей.

Новый электрический грузовой автомобиль Tesla Semi сможет преодолевать до 1 тыс. км без подзарядки аккумуляторов.

6 декабря сообщалось, что пикап Tesla Cybertruck получит версию с четырьмя электродвигателями. Такая модификация первой появится в продаже. При этом она станет самой дорогой версией Tesla Cybertruck.

Позже машину можно будет купить с тремя и двумя электродвигателями. Не исключается, что Tesla откажется от выпуска одномоторной модификации пикапа.

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