Tesla приступила к сборке грузовиков Semi

Компания Tesla приступила на своем заводе в Неваде (США) к сборке ограниченной партии электрических грузовиков Semi.

Как сообщает InsideEVs, полномасштабное производство Tesla Semi начнется не раньше 2023 года. Отмечается, что сейчас на предприятии собирают пилотную партию машин, предназначенных для поставки компании PepsiCo.

Презентация Tesla Semi состоялась в ноябре 2017 года. Грузовая машина оборудована четырьмя независимыми двигателями, по одному на каждое заднее колесо. Она способна разгоняться до 60 км/ч всего за 5 с.

Самая дорогая часть электрофуры — это батарея, стоимость которой оценивается в $100 тыс. Однако, по данным Tesla, вложения в такой транспорт позже окупятся снижением затрат на бензин и зарплаты водителей.

Новый электрический грузовой автомобиль Tesla Semi сможет преодолевать до 1 тыс. км без подзарядки аккумуляторов.

6 декабря сообщалось, что пикап Tesla Cybertruck получит версию с четырьмя электродвигателями. Такая модификация первой появится в продаже. При этом она станет самой дорогой версией Tesla Cybertruck.

Позже машину можно будет купить с тремя и двумя электродвигателями. Не исключается, что Tesla откажется от выпуска одномоторной модификации пикапа.