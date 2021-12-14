Почти половина россиян вступали в конфликт с соседями

Почти у половины опрошенных россиян случались конфликтные ситуации с соседями по дому, следует из результатов исследования, проведенного сервисом «СберСтрахование» и медиахолдингом Rambler & Co., которое имеется в распоряжении «Известий».

Согласно опросу, три четверти россиян (73%) не общаются с соседями по дому, а только здороваются при встрече. При этом 18% респондентов отметили, что могут обратиться за помощью в соседние квартиры, а почти каждый десятый опрошенный (9%) утверждает, что ходит в гости к соседям и помогает им при необходимости.

Четверть участников опроса знакомы со всеми или почти всеми соседями по дому, еще 12% знают только тех, чьи квартиры расположены на одном этаже с ними. Более половины опрошенных знакомы лишь с некоторыми соседями в подъезде, еще 12% — не знают никого из них.

«54% отметили, что живут с соседями в мире и согласии. Между тем почти у половины россиян (46%) случались конфликтные ситуации с соседями по дому. Около трети из них мирно решить не удавалось, но большинство респондентов надеются, что в будущем такое не повторится», — рассказали аналитики.

Споры с соседями возникают по разным причинам. Так, 14% россиян соседи заливали (или же они сами устраивали потоп квартирам нижних этажей), при этом такое же количество респондентов признались, что им возместили ущерб при заливе. Другой распространенной проблемой между соседями становится шум: 15% россиян беспокоили громкие звуки по ночам или в выходные, и каждому пятому удалось убедить соседей перестать шуметь. В целом у четверти опрошенных урегулировать конфликт получилось не с первого раза, а более чем у трети (37%) не получилось вообще, причем каждому десятому пришлось вызывать полицию или идти в суд.

Как отмечает директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин, большинство россиян не знают, как защитить себя и свою квартиру от конфликтов с соседями. По его словам, самый эффективный способ защиты — застраховать свою квартиры, чтобы при возможных неприятностях избежать и финансовых, и эмоциональных затрат.

В октябре руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова рассказала «Известиям», что за злостные и длительные нарушения правил проживания собственники могут лишиться жилья, однако такое происходит достаточно редко. В число таких случаев могут входить отказ привести незаконно перепланированное помещение в первоначальный вид или за содержание в квартире большого количества домашних животных, если это приводит к ее захламлению и мешает соседям.