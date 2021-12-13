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Музей оружия открыли в амурском Сковородине

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В городе Сковородине Амурской области появился музей боевой славы. Цель его создания — патриотическое воспитание подрастающего поколения. Главный инициатор и создатель музея — депутат районного Совета народных депутатов Александр Колесников.

В музее удалось собрать экспонаты разных эпох: времена Великой Отечественной войны, конфликт на Даманском острове, боевые операции в Афганистане, Таджикистане и Чечне. Здесь можно увидеть образцы оружия, обмундирования, снаряжения, экипировки, техническое оснащение военных разных эпох.

По словам главы Сковородинского района Алексея Прохорова, которые приводит Амурская служба новостей, любовь к Родине и дух патриотизма воспитываются благодаря таким ярким примерам и созданию познавательных музеев.

Ранее сообщалось, что в Амурском областном краеведческом музее в Благовещенске провели ремонт. Стоимость ремонта составила 1,4 млн рублей. Их выделили из регионального бюджета.

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