Ремонт начался в краеведческом музее в Благовещенске

В Амурском областном краеведческом музее в Благовещенске стартовал ремонт. Работы пройдут в нескольких помещениях исторического здания, сообщает правительство Амурской области.

Сейчас рабочие снимают старую штукатурку и меняют напольное покрытие. Наиболее значимые работы пройдут в экспозиционном зале № 11, где приведут в порядок лестницу и освежат штукатурку, пишет Амурская Служба Новостей.

Кроме того ремонт, пройдет в пяти административных помещениях музея. Здесь также обновят напольное покрытие и покрытие стен.

Стоимость ремонта составит 1,4 млн рублей. Их выделили из регионального бюджета. Завершить работы планируют к концу мая.