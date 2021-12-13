Эксперт по Британии оценила вероятность отправки Джонсона в отставку

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в понедельник, 13 декабря, в беседе с «Известиями» оценила вероятность отправки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отставку после скандала с рождественской вечеринкой во время действия антикоронавирусных мер в стране.

«Нынешняя ситуация сродни той, в которой оказалась [предыдущий премьер-министр] Тереза Мэй. Чтобы отправить премьера в отставку, выразить недовольство сначала должна парламентская фракция тори. Если происходит вотум недоверия, назначают выборы нового лидера партии, — собственно, Борис Джонсон так премьер-министром и стал», — отметила она.

Эксперт напомнила, что на выборах в 2019 году Консервативная партия получила большое преимущество в парламенте. При этом Ананьева указала, что проблема со сменой лидера заключается в том, что новый глава партии получает мандат только от своих однопартийцев. Тогда, по традиции, чтобы заручиться поддержкой избирателей, он должен провести всеобщие парламентские выборы.

«Консерваторы этого делать не хотят — притом что недовольство (в том числе и в рядах тори) довольно сильное, говорить о том, что они будут настаивать на смене лидера, преждевременно. Они, по всей видимости, будут давить на то, чтобы Борис Джонсон изменил линию поведения. Насколько это реально, вопрос открытый», — заключила эксперт.

Джонсона обвинили в нарушении антикоронавирусных мер после того, как британские СМИ опубликовали фото, сделанное в 2020 году, на котором он без маски играет с коллегами в викторину, при этом на тот период в Соединенном Королевстве действовали жесткие коронавирусные ограничения.

По данным издания Daily Mirror, сотрудники его канцелярии устроили рождественские вечеринки на Даунинг-стрит в разгар второй волны COVID-19.

После этого, согласно результатам опроса социологического института YouGov, рейтинг главы британского правительства опустился до рекордно низких показателей за всё время его нахождения в должности. Так, две трети респондентов (66%), принявших участие в исследовании, заявили о своем отрицательном отношении к Джонсону, лишь 24% отзываются о нем положительно, остальные принявшие участие в опросе не смогли определиться со своим отношением к премьеру.

26 июня стало известно, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок покинул свой пост после громкого скандала с изменой на рабочем месте во время карантина из-за пандемии коронавируса. Указывалось, что прошение об отставке он написал после того, как узнал, что есть риск полицейского расследования по вопросу нарушения им закона о коронавирусных мерах, поскольку во время карантина людям рекомендовали воздержаться от телесных контактов из-за риска заражения COVID-19.