Прямой эфир
Общество
Голикова заявила о нераспространении закона о QR-кодах на детей
Экономика
Цена сжижженый газ на бирже подскочила на 16% за день
Общество
Хабиб Нурмагомедов создал футбольное агентство
Культура
Правительство Нидерландов купит картину Рембрандта за €175 млн
Мир
Первый случай «Омикрон»-штамма выявили в Китае
Спорт
УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки
Экономика
Страховой рынок РФ за три квартала показал лучшие результаты за 8 лет
Спорт
«Зенит» поборется за выход в 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом»
Общество
Суд приговорил фигурантов дела об убийстве Япончика к 15 и 16 годам
Общество
Правительство России подготовило план противодействия «Омикрону»
Сюжет:

Эксперт по Британии оценила вероятность отправки Джонсона в отставку

Эксперт по Британии Елена Ананьева оценила перспективы отставки Джонсона из-за рождественской вечеринки
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в понедельник, 13 декабря, в беседе с «Известиями» оценила вероятность отправки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отставку после скандала с рождественской вечеринкой во время действия антикоронавирусных мер в стране.

Мутация рисков: может ли подвид «Дельты» из Англии стать доминирующим
У этого штамма есть два изменения в S-белке, которые делают его более заразным

«Нынешняя ситуация сродни той, в которой оказалась [предыдущий премьер-министр] Тереза Мэй. Чтобы отправить премьера в отставку, выразить недовольство сначала должна парламентская фракция тори. Если происходит вотум недоверия, назначают выборы нового лидера партии, — собственно, Борис Джонсон так премьер-министром и стал», — отметила она.

Эксперт напомнила, что на выборах в 2019 году Консервативная партия получила большое преимущество в парламенте. При этом Ананьева указала, что проблема со сменой лидера заключается в том, что новый глава партии получает мандат только от своих однопартийцев. Тогда, по традиции, чтобы заручиться поддержкой избирателей, он должен провести всеобщие парламентские выборы.

«Консерваторы этого делать не хотят — притом что недовольство (в том числе и в рядах тори) довольно сильное, говорить о том, что они будут настаивать на смене лидера, преждевременно. Они, по всей видимости, будут давить на то, чтобы Борис Джонсон изменил линию поведения. Насколько это реально, вопрос открытый», — заключила эксперт.

Джонсона обвинили в нарушении антикоронавирусных мер после того, как британские СМИ опубликовали фото, сделанное в 2020 году, на котором он без маски играет с коллегами в викторину, при этом на тот период в Соединенном Королевстве действовали жесткие коронавирусные ограничения.

По данным издания Daily Mirror, сотрудники его канцелярии устроили рождественские вечеринки на Даунинг-стрит в разгар второй волны COVID-19.

После этого, согласно результатам опроса социологического института YouGov, рейтинг главы британского правительства опустился до рекордно низких показателей за всё время его нахождения в должности. Так, две трети респондентов (66%), принявших участие в исследовании, заявили о своем отрицательном отношении к Джонсону, лишь 24% отзываются о нем положительно, остальные принявшие участие в опросе не смогли определиться со своим отношением к премьеру.

26 июня стало известно, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок покинул свой пост после громкого скандала с изменой на рабочем месте во время карантина из-за пандемии коронавируса. Указывалось, что прошение об отставке он написал после того, как узнал, что есть риск полицейского расследования по вопросу нарушения им закона о коронавирусных мерах, поскольку во время карантина людям рекомендовали воздержаться от телесных контактов из-за риска заражения COVID-19.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021