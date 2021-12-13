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Джонсона обвинили в нарушении антиковидных мер

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в нарушении антикоронавирусных мер после того, как британские СМИ опубликовали фото, сделанное в 2020 году, на котором он без маски играет с коллегами в викторину, при этом на тот период в Соединенном Королевстве действовали жесткие кронавирусные органичения.

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По данным издания Daily Mirror, сотрудники его канцелярии устроили рождественские вечеринки на Даунинг-стрит в разгар второй волны COVID-19.

После этого, согласно результатам опроса социологического института YouGov, рейтинг главы британского правительства опустился до рекордно низких показателей за всё время его нахождения в должности.

Так, две трети респондентов (66%), принявших участие в исследовании, заявили о своем отрицательном отношении к Джонсону, лишь 24% отзываются о нем положительно, остальные принявшие участие в опросе не смогли определиться со своим отношением к премьеру.

Также указывалось, что нынешний рейтинг одобрения главы правительства, который равен отрицательному показателю –42, ухудшился на 11 пунктов в сравнении с предыдущим исследованием, проводившимся в ноябре.

26 июня стало известно, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок покинул свой пост после громкого скандала с изменой на рабочем месте во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Указывалось, что прошение об отставке он написал после того, как узнал, что есть риск полицейского расследования по вопросу нарушения им закона о коронавирусных мерах, поскольку во время карантина людям рекомендовали воздержаться от телесных контактов из-за риска заражения COVID-19.

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