На «Экспо-2020» пройдет неделя московской анимации

Неделя московского анимационного кино Moscow Animation Film Festival (MAFF) пройдет с 16 по 19 декабря на «Экспо-2020» в Дубае. По словам заммэра российской столицы Натальи Сергуниной, это часть масштабной программы правительства Москвы в рамках продвижения заявки города на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году.

«Столичные анимационные проекты уже зарекомендовали себя за рубежом. Их закупают в странах Европы, Азии, Латинской Америки. На фестивале московские студии представят мультсериалы и полнометражные ленты. Показы пройдут под открытым небом и будут бесплатными для всех желающих», — цитирует Сергунину пресс-служба московского департамента предпринимательства и инновационного развития.

В программу фестиваля вошли полнометражные фильмы «Снежная королева: Зазеркалье» (2019) анимационной студии Wizart, «Фиксики против кработов» (2019) группы компаний «Рики» и студии «Аэроплан», а также сборники коротких мультфильмов школы-студии «Шар» и студии «Пчела». Зрители также увидят работу «Белка и стрелка 3. Карибская тайна» (2020) компании «КиноАтис», «Барбоскины на даче» (2020) кинокомпании СТВ и сборники произведений киностудии «Союзмультфильм».

Площадку, где пройдут показы, оформит известный столичный художник Захар Евсеев. В декоре будут использованы мотивы русской зимы, Нового года и узнаваемых зданий Москвы. Художник помимо прочего проведет мастер-классы по граффити для детей.

С 3 по 9 декабря на «Экспо-2020» также прошел фестиваль Moscow Gastronomic Week, познакомивший местных жителей и гостей Всемирной универсальной выставки с современной московской кухней. Кроме того, потенциал столицы России на «Экспо-2020» представили ведущие московские дизайнеры, модные коллекции которых отражают последние тенденции и становятся все более востребованными на зарубежных рынках.

Такая обширная и разноплановая программа поспособствует продвижению заявки города на право проведения «Экспо-2030». Помимо российской столицы о своем желании принять Всемирную универсальную выставку в 2030 году объявили Рим, Одесса, Пусан и Эр-Рияд. Победителя назовут в 2023 году.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.