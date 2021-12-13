Численность медведей выросла в Брянской области

В Брянской области насчитали около 60 медведей. Численность животных выросла благодаря программе по восстановлению популяции.

По данным сотрудников заповедника «Брянский лес», в начале 1980-х годов на территории региона обитало не более10 медведей. На территорию заповедника начали привозить медвежат с биостанции «Чистый лес», где животных выращивают таким образом, чтобы они могли жить в природе самостоятельно. До 2014 года было выпущено 16 зверей, пишет NASHBRYANSK.RU.

На текущий момент на территории «Брянского леса» обитают 11–13 особей, а в окрестностях заповедника — около 25 особей. Всего же в Брянской области численность медведей составляет около 60.

Несмотря на увеличение количества животных, бурый медведь по-прежнему включен в Красную книгу Брянской области.