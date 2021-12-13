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«VK Музыка» подвела итоги года

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«VK Музыка» представляет итоги года: что чаще и дольше слушали в 2021 году — самые популярные треки, альбомы и артисты.

И снова MORGENSHTERN: он обходит всех в номинациях «Артист года» и «Альбом года» — с релизом MILLION DOLLAR: BUSINESS. В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что «VK Музыка» создала специальную номинацию — «Моргенштерн года». Победил в ней Артур Пирожков. Мнение редакции может не совпадать с мнением MORGENSHTERN.

«Артисткой года» становится Zivert. Среди групп чаще всего слушали Artik & Asti, а если брать иностранцев — то итальянскую рок-группу и победителей Евровидения Måneskin. Самый заметный рост на платформе показал OG Buda — он побеждает в номинации «Прорыв года».

  • «Артист года» — MORGENSHTERN

  • «Альбом года» — MORGENSHTERN / MILLION DOLLAR: BUSINESS

  • «Моргенштерн года» — Артур Пирожков

  • «Артистка года» — Zivert

  • «Группа года» — Artik & Asti

  • «Иностранный артист года» — Måneskin

  • «Прорыв года» — OG Buda

Самое большое количество прослушиваний собрал трек «Птичка» от HammAli & Navai. А вот на повторе чаще всего крутился трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда. Интересно, что Скриптонит и MORGENSHTERN — артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них всё еще нет. Поэтому «VK Музыка» вручает им специальную награду: «Вам нужен фит» года».

  • «Трек года» — «Птичка» (HammAli & Navai)

  • «Репит года» — Baby Mama (Скриптонит, Райда)

  • «Вам нужен фит» года» — Скриптонит и MORGENSHTERN

«VK Музыка» — это музыка, собранная людьми. Важный вклад в поиск новых треков на платформе делают кураторы — это сообщества, которые уже давно выросли в самостоятельные музыкальные редакции. «Куратором года», по мнению «VK Музыки», стал «Родной звук». Также платформа отметила еще три уникальных сообщества, которые каждый день помогают открывать новую музыку: «Тихое Место», «Рифмы и Панчи» и «Сторона». Они побеждают в номинации «Музыкальное сообщество года».

Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов VK:

«Мы всегда рады, когда в рейтинге «VK Музыки» появляются новые имена — это значит, что начинающие исполнители находят на нашей платформе свою аудиторию и достаточно инструментов для развития творчества. В этом году мы с удовольствием наблюдали, как растет OG Buda. Он собрал многомиллионную базу фанатов, заручился уважением других лидеров музыкальной индустрии и поэтому стал «Прорывом года».

Интересные факты

  • Miyagi встречается трижды в топ-10 альбомов: с одним собственным релизом и двумя совместными альбомами. Также три его песни попали в топ-30 треков.

  • Трек «Птичка» держался в чарте «VK Музыки» 202 дня с момента выхода в мае.

  • Во Владивостоке, Волгограде, Калининграде и Омске самым популярным треком стал «Нету интереса» от 10AGE.

  • В топ-10 альбомов вошли сразу два релиза MORGENSHTERN. «VK Музыка» выпустила по стикерпаку к каждому — наборы добавили себе 6,5 млн человек.

  • BANDANA I от Big Baby Tape & kizaru вышел в конце октября, но успел набрать достаточно прослушиваний, чтобы попасть в топ-10 альбомов.

Топ-30 треков

  1. HammAli & Navai — «Птичка»

  2. Султан Лагучев — «Горький вкус»

  3. 10AGE — «Нету интереса»

  4. Miyagi & Andy Panda — «Патрон»

  5. MORGENSHTERN — Cristal & МОЁТ

  6. 10AGE — «Пушка»

  7. Хабиб — «Ягода малинка»

  8. Ваня Дмитриенко — «Венера–Юпитер»

  9. Скриптонит & Райда — Baby mama

  10. BRANYA & MACAN — «Пополам»

  11. Ramil' — «Сон»

  12. FREE FLOW FLAVA — Final Round

  13. Minelli — Rampampam

  14. Джарахов & Markul — «Я в моменте»

  15. Artik & Asti — «Истеричка»

  16. Mekhman — «Копия пиратская»

  17. SLAVA MARLOW — ТЫ ГОРИШЬ КАК ОГОНЬ

  18. DEAD BLONDE — «Мальчик на девятке»

  19. GAYAZOV$ BROTHER$ & Filatov & Karas — «Пошла жара»

  20. Galibri & Mavik — «Федерико Феллини»

  21. Masked Wolf — Astronaut In The Ocean

  22. Канги — «Эйя»

  23. BODIEV — «Крузак 200»

  24. Miyagi & Andy Panda — Minor

  25. SEEMEE feat. SODA LUV — «Голодный пёс»

  26. Jamik & PUSSYKILLER — «Франция»

  27. Goro — «Дорогу молодым»

  28. Niman feat. Truwer, Райда, Скриптонит — «Талия»

  29. Konfuz — «Ратата»

  30. 104 feat. Miyagi, Скриптонит — «НЕ ЖАЛЬ»

Плейлист самых популярных треков года можно разместить на любом сайте, он доступен по ссылке.

Топ-10 альбомов

  1. MORGENSHTERN — MILLION DOLLAR: BUSINESS

  2. Miyagi & Andy Panda — YAMAKASI

  3. Miyagi — Buster Keaton

  4. Ramil’ — «Сияй»

  5. SLAVA MARLOW — «АРТЕМ»

  6. FREE FLOW FLAVA — FUJI

  7. Big Baby Tape & kizaru — BANDANA I

  8. MORGENSHTERN — MILLION DOLLAR: HAPPINESS

  9. Miyagi & Эндшпиль — «Неизданное, Pt. 1»

  10. Artik & Asti — «Миллениум»

«VK Музыка» объединяет все музыкальные продукты VK: музыкальные разделы соцсетей, общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение «VK Музыка». Ранее сервис представил масштабное обновление, в котором переосмыслил подход к поиску музыки: платформа вышла за пределы алгоритмических рекомендаций и предложила пользователям новый опыт — рекомендации от людей.

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