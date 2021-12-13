Стало известно о состоянии избитого сына актера Дрозда

Сын актера Максима Дрозда 24-летний Егор, которого избили 11 декабря в Москве, находится в тяжелом состоянии. Сейчас он в реанимации. Об этом 13 декабря сообщает источник «Известий».

У молодого человека ушиб головного мозга и перелом костей свода и основания черепа. Кроме того, в крови пострадавшего был обнаружен алкоголь.

Как выяснили «Известия», инцидент произошел в субботу, 11 декабря, в баре «Йорик убил Хамлета» на улице Покровка. Неизвестный нанес Дрозду два удара по голове. Кроме того, потерпевший еще раз ударился головой при падении.

Информацию о госпитализации сына подтвердил актер Максим Дрозд в своем Instagram.

Егор Дрозд — студент Школы-студии МХАТ, проживает с матерью в квартире на Кутузовском проспекте. В 2019 году он вместе с отцом снялся в сериале «Бабочки и птицы».

Максим Дрозд играл роли в сериале «Ликвидация», а также фильмах «Охота на пиранью», «По законам военного времени», «Мурка» и других кинокартинах.