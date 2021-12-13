Банки ожидают повышения ключевой ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%

Крупнейшие банки ожидают, что ЦБ повысит ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 8,5% на заседании 17 декабря, следует из консенсус-прогноза «Известий».

Хотя рост ставок в экономике, начавшийся в марте этого года, уже приносит свои плоды — потребкредитование замедляется, при этом граждане стали наращивать свои сбережения на депозитах — риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса всё еще остаются, пояснил «Известиям» старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

«Частично закрытое авиасообщение c Европой и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен. Чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос», — ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По прогнозам Райффайзенбанка, 2021 год может завершиться инфляцией у отметки 8,3–8,4% год к году.

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Пункт увеличения: рынок заложил рост ключевой ставки сразу до 8,5%