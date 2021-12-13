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В РФ начали разработку платформы для корабельных беспилотников

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Российские специалисты начали разработку многоцелевой платформы для базирования тактических и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которая будет применяться Военно-морским флотом (ВМФ) РФ. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

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«У нас сейчас ведется проектирование для ВМФ многоцелевой платформы, которая будет нести на борту значительное количество тактических беспилотников и непилотируемых аппаратов с разведывательными возможностями», — рассказал собеседник агентства.

По его информации, речь идет о дальнейшем базировании средних и легких аппаратов вертолетного и самолетного типа. При этом запуск легких беспилотников будет происходить с корабля при помощи пневматической катапульты, добавил он.

«Корабельное базирование беспилотных и автономных систем позволит обеспечивать их тактическое применение в прибрежной полосе и на открытых морских просторах», — добавил источник.

Кроме того, сообщается о том, что для обеспечения полетов корабельных беспилотников необходимо соблюдение таких условий, как защита бортовой электроники от агрессивной морской среды, повышенная точность инструментов приема на борт, а также достаточная прочность корпуса аппаратов на случай их жесткой посадки на палубу.

На вооружении подразделений морской авиации ВМФ имеется многофункциональный БЛА «Орлан-10», а также беспилотник «Форпост».

10 декабря главный конструктор компании-разработчика ZALA AERO Александр Захаров в интервью «Известиям» рассказал о том, что на вооружении российской армии скоро появятся дроны-камикадзе, в которые заложена способность применения так называемым роем — единовременной массированной атаки на врага.

При этом главным преимуществом беспилотников-убийц Захаров назвал возможность их запуска с неподготовленных площадок и с расстояния большего, чем у классических артиллерийских боеприпасов.

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