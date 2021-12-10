Разработчик рассказал о возможностях российских дронов-камикадзе

На вооружении российской армии совсем скоро появятся дроны-камикадзе, в которые заложена способность применения так называемым роем — единовременной массированной атаки на врага. Разработкой беспилотников-убийц занималось дочернее предприятие концерна «Калашников».

Главный конструктор компании-разработчика ZALA AERO Александр Захаров в интервью «Известиям» рассказал, что практика последних конфликтов в мире показала, что барражирующие боеприпасы (так производители называют БПЛА-камикадзе. — «Известия») показали наибольшую эффективность при работе против легкобронированной техники, по объектам инфраструктуры и живой силе противника.

«Основной фактор принятия решения о применении такого вооружения — экономическая целесообразность. Мы говорим сейчас о соотношении цены самого боеприпаса и поражаемой им цели», — отметил он.

В качестве главного преимущества дронов-камикадзе Захаров назвал возможность их запуска с неподготовленных площадок и с расстояния большего, чем у классических артиллерийских боеприпасов.

«Это уникальное преимущество. Отследить место старта практически невозможно, что обеспечивает одно из основных требований — безопасность личного состава. Всего два человека могут запустить десяток управляемых боеприпасов буквально из кузова стандартного фургона», — подчеркнул разработчик.

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«Мы сделали ставку на нанесение массированных ударов»