Большинство зараженных «Омикроном» болеют в легкой форме

«Омикрон» может быть менее опасен, чем «Дельта». По обновленным данным Всемирной организации здравоохранения, большинство зараженных болеют в легкой форме. «Омикрон» выявлен в 63 странах, распространяется быстрее «Дельты», передает телеканал «Известия». По предварительным данным ВОЗ, новый штамм может снижать эффективность вакцин.

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